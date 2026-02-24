Как минимум 4029 человек в России и на оккупированных ею территориях стали фигурантами политически мотивированных уголовных дел, связанных с российско-украинской войной. Такую статистику в канун четвертой годовщины российского вторжения приводит правозащитный проект «Поддержка политзеков. Мемориал».

По данным на 18 февраля 2026 года, в настоящее время лишены свободы 3059 фигурантов таких дел. Суды вынесли 2730 приговоров, из них 2302 — с реальными сроками лишения свободы. Оправдательных приговоров нет.

Больше всего по политически мотивированным делам преследуют в Курской области (346 человек), Донецкой области Украины (289 человек), Москве и Московской области (249 человек). В общей сложности на оккупированных территориях Украины (Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, Крым, Севастополь) под уголовным преследованием оказались 899 человек, подсчитали правозащитники.

Среди фигурантов 1614 человек имеют российское гражданство, 1277 человек — украинское гражданство, 121 человек — гражданство обеих стран, 47 человек — гражданство других стран.

Граждан России в политически мотивированных процессах приговаривают в основном по статьям о госизмене (473 человека), теракте (317 человек) и публичных призывах к терроризму (298 человек). Фигурантами дел по статьям о поджогах и диверсиях с 2022 года стали 731 человек.

«Нам известны имена как минимум 551 гражданского с паспортом Украины и 726 украинских военнослужащих. С 2022 года по меньшей мере 39 украинцев приговорены к пожизненному заключению», — пишет проект «Поддержка политзеков. Мемориал».

Гражданских лиц, имеющих паспорт Украины, чаще всего приговаривают по обвинениям в госизмене (199 человек), терактах (159 человек) и шпионаже (152 человека), украинским военнослужащим чаще назначают приговоры по делам о терактах (342 человека), организации и участии в террористическом сообществе (195 человек) и прохождении обучения для террористической деятельности (183 человека).

