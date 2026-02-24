FedEx подала в суд на правительство США. Компания требует «полного возврата» пошлин, введенных Трампом

Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США, требуя возврата пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в апреле 2025 года на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что FedEx стала первой крупной американской компанией, которая решила судиться с правительством после того, как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными.

Иск направлен в суд по международной торговле США. FedEx добивается от американской Таможенной и пограничной службы «полного возмещения от всех пошлин», которые были заплачены на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. На какую сумму возмещения рассчитывает компания, не уточняется.

Белый дом и Таможенная и пограничная служба пока никак не прокомментировали обращение FedEx в суд.

20 февраля Верховный суд США признал полномочия президента по закону IEEPA недостаточными для введения пошлин и постановил, что Трамп нарушил закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. При этом Верховный суд не дал четких разъяснений относительно возвратов уже уплаченных пошлин.

Financial Times писала, что американские корпорации рассчитывают на возмещение убытков от пошлин в размере 133,5 миллиарда долларов. По оценке Reuters, возврату могут подлежать более 175 миллиардов долларов доходов казначейства США от пошлин.

Трамп назвал решение Верховного суда «позором», заявив, что оно принято «под влиянием иностранных интересов». Президент США уже объявил о введении новых пошлин на весь импорт — на этот раз на основании «Закона о торговле» 1974 года.

