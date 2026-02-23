Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин уже начал Третью мировую войну.

«Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории. И вопрос, как его остановить», — сказал Зеленский в беседе с журналистом «Би-би-си» Джереми Боуэном, добавив, что «Россия хочет принести свой мир и изменить для людей жизнь, которая им нравится».

Зеленский также вновь заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, которых требуют власти РФ. «Я на это смотрю не просто как на землю, или не только как на землю. Я смотрю на это так: выйти, то есть ослабить наши позиции, бросить сотни тысяч наших людей, которые там находятся. Вот как я на это смотрю. Разделить наше общество этим выходом», — заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Путин не остановится, даже если его требования будут выполнены. По его мнению, Путину нужна пауза, чтобы восстановиться, а дальше «он захочет продолжить — факт». Время на восстановление, по словам Зеленского, Украина оценивает в пару лет, а европейские партнеры — в три-пять лет.

Зеленский вновь подчеркнул, что его страна не проигрывает — «потому что мы боремся за независимость Украины». Победой, по словам Зеленского, будет «возвращение к нормальной жизни и прекращение убийства людей», в более широком понимании — устранение глобальной угрозы исходящей, по его словам, от Путина.

Украина, добавил он, вернет все свои территории. Это, по его словам, лишь вопрос времени. Однако сделать это сейчас — потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена, сказал он.

Также Зеленский вновь повторил, что Украина готова провести выборы, но лишь при гарантиях безопасности, добавив, что не знает, будет ли он сам вновь баллотироваться на пост президента.

