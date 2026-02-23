В Николаеве произошел взрыв на неработающей АЗС, ранены полицейские. Следствие проверяет версию о теракте

В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский 23 февраля.

По его словам, ранения получили патрульные, которые «приехали на пересменку и припарковали там свои авто». Пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава МВД Игорь Клименко сказал «РБК-Украина», что сейчас выясняется, по какой причине произошел взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователями, «в частности, проверяется версия о террористическом акте».

Глава Нацполиции Иван Выговский связал произошедшее в Николаеве с терактом во Львове, который случился два дня назад: «Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства».

Во Львове в ночь на 22 февраля прозвучали взрывы возле торгового центра «Магнус». Самодельные бомбы взорвались после того, как на место по очереди приехали экипажи патрульной полиции. Погибла сотрудница МВД, ранения получили 25 человек. Задержана подозреваемая жительница Ровенской области. По версии следствия, она действовала по заданию спецслужб РФ.

После теракта во Львове власти Украины заговорили о том, чтобы ограничить в стране работу мессенджера Telegram. Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через этот мессенджер.