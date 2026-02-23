В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде и области начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вечером 22 февраля Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

На следующее утро Гладков уточнил, что в ходе атаки применялись ракеты и беспилотники и назвал прошедшие сутки «достаточно большим очередным испытанием для всей Белгородской области». Он добавил, что коммунальные службы работали всю ночь, чтобы вернуть тепло и свет в дома жителей, но масштаб повреждений не уточнил.

Жители Белгорода в последние несколько недель все чаще остаются без тепла и света после обстрелов. 18 февраля в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в Белгороде наступил частичный блэкаут. Телеграм-канал «Пепел» утверждал, что ВСУ атаковали электроподстанцию на территории Белгородской ТЭЦ, которая уже попадала под удары ВСУ.

В середине февраля Гладков после очередных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры предупреждал, что горячей воды у домов с централизованным теплоснабжением в Белгороде не будет до конца отопительного сезона из-за разрушений.

