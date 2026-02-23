Убитым возле резиденции Трампа в Мар-а-Лаго оказался 21-летний Остин Мартин из Северной Каролины. Он работал в гольф-клубе и рисовал пейзажи

Мужчина, которого агенты Секретной службы США застрелили во Флориде около резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, был опознан как 21-летний Остин Такер Мартин из города Кэмерон в штате Северная Каролина, пишет New York Post.

Семья Мартина, судя по постам в соцсетях, разыскивала его с вечера субботы. Его мать Мелисса Мартин на своей странице сообщила о пропаже сына.

Страница Мелиссы Мартин в Facebook

Профили самого Мартина в соцсетях, как пишет New York Post, свидетельствуют, что он увлекался рисованием пейзажей гольф-полей. В его инстаграме опубликована серия акварелей и черно-белых набросков, большинство из которых, по всей видимости, изображают гольф-клуб Quail Ridge, расположенный примерно в 15–20 милях к северу от его дома в Кэмероне. Последний пост выложен три дня назад.

Кузен Мартина Брейден Филдс в разговоре с Associated Press описал Мартина как «тихого человека, боявшегося оружия» и назвал его выходцем из семьи убежденных сторонников Трампа. По его словам, Мартин работал в местном гольф-клубе и из каждой зарплаты отправлял деньги на благотворительность.

По данным The News & Observer, в 2023 году Мартин окончил Union Pines High School и был зарегистрирован для участия в выборах 2022 года как избиратель, не принадлежащий ни к одной политической партии.

22 февраля представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что во Флориде был убит мужчина, который «незаконно проник в охраняемый периметр Мар-а-Лаго». По его словам, у убитого при себе был «предмет, похожий на дробовик», и канистра с топливом. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, когда его сотрудники обнаружили мужчину с канистрой бензина и дробовиком, они приказали ему бросить предметы, но тот, уронив канистру, поднял дробовик в положение для стрельбы. После этого агенты открыли огонь, чтобы «нейтрализовать угрозу», заявил Брэдшоу.

Инцидент произошел в нескольких милях от гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич. Сам президент США вместе с первой леди Меланией Трамп был в этот день в Вашингтоне, хотя по выходным он часто ездит во Флориду.