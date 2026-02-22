Агенты Секретной службы США и сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич застрелили мужчину, который незаконно проник в охраняемый периметр Мар-а-Лаго, заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Мужчину в возрасте около 20 лет видели у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа «вступили в противостояние» с этим человеком, и в ходе столкновения открыли огонь.

Личность погибшего не разглашается до уведомления его ближайших родственников, уточнил Гульельми. Пострадавших среди агентов Секретной службы нет. Инцидент расследуется ФБР, мотивы погибшего пока неизвестны.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что не известно, было ли оружие подозреваемого заряжено. Когда сотрудники обнаружили мужчину с канистрой бензина и дробовиком, они приказали ему бросить предметы, но тот, уронив канистру, поднял дробовик в положение для стрельбы. После этого агенты открыли огонь, чтобы «нейтрализовать угрозу», заявил Брэдшоу.

В Мар-а-Лаго находится резиденция Дональда Трампа. Сам президент США вместе с первой леди Меланией Трамп сегодня находится в Вашингтоне, хотя по выходным он часто ездит во Флориду, отмечает Axios.