Мерц: «Россия находится на самом дне глубочайшего варварства»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в последние годы из России исходит варварство. Об этом он заявил на конференции «Кафе Киев» в Берлине 23 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Во время выступления Мерц привел цитату из книги французского писателя Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», которую он написал после поездки в Россию. В книге говорилось: «Россия сегодня самая странная страна для наблюдателя, потому что в ней глубочайшее варварство соседствует с высочайшей цивилизацией».

Выступая в Берлине, Мерц несколько раз процитировал эту фразу и добавил:

Мы должны признать, и я говорю это нам и нашей заинтересованной публике: эта страна (Россия) под этим руководством сейчас находится на самом дне глубочайшего варварства. И ни у кого не должно быть сомнений в том, с каким режимом, с каким варварством, исходящим из России, мы имеем дело в эти годы.

24 февраля будет четыре года с начала большой войны России и Украины.

В начале войны Россия оккупировала территории в Киевской области. По данным украинских властей, за время оккупации Бучи под Киевом, которая продолжалась до 31 марта 2022 года, погиб 381 человек. Власти РФ неоднократно называли «провокацией» и «инсценировкой» заявления о причастности военных России к убийствам мирных жителей Бучи. В России за такие заявления выносят приговоры по статьям о «дискредитации» армии и «фейках».

Войска РФ за время полномасштабной войны убили не менее 109 украинских военнопленных, из них 70 — в 2024-2025 годах, сообщили в ООН в феврале.

Во время вторжения войска РФ неоднократно обстреливали энергетические объекты Украины, из-за чего во многих городах нет света, тепла и воды.

