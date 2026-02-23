Financial Times: Совет мира Трампа изучает идею создать стейблкоин для сектора Газа
Чиновники, работающие с Советом мира, изучают возможность создать стейблкоин для сектора Газа, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.
По из словам, переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и многие детали, как ввести такую криптовалюту, еще предстоит определить.
Один из собеседников газеты сказал, что стейблкоин, как ожидается, будет привязан к доллару США, а в создании крипты будут участвовать компании из стран Персидского залива, а также палестинские компании.
«Это будет не Gaza Coin или новая палестинская валюта, а средство, позволяющее жителям Газы осуществлять цифровые транзакции», — сказал один из источников.
Как указывает FT, экономическая деятельность сектора Газа рухнула во время двухлетней войны Израиля и террористической группировки ХАМАС, в том числе серьезно пострадали традиционные банковские и платежные системы.