Financial Times: Совет мира Трампа изучает идею создать стейблкоин для сектора Газа

Чиновники, работающие с , изучают возможность создать для сектора Газа, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По из словам, переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и многие детали, как ввести такую криптовалюту, еще предстоит определить.

Один из собеседников газеты сказал, что стейблкоин, как ожидается, будет привязан к доллару США, а в создании крипты будут участвовать компании из стран Персидского залива, а также палестинские компании.

«Это будет не Gaza Coin или новая палестинская валюта, а средство, позволяющее жителям Газы осуществлять цифровые транзакции», — сказал один из источников.

Как указывает FT, экономическая деятельность сектора Газа рухнула во время двухлетней войны Израиля и террористической группировки ХАМАС, в том числе серьезно пострадали традиционные банковские и платежные системы.

