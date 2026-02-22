Букингемский дворец даст полиции доступ ко всем архивам бывшего принца Эндрю. Его задержание связано не с делом Эпштейна, пишет WSJ

Король Великобритании Карл III дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца открыть архивы и документы для полиции, расследующей дело Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, бывшего принца, пишет The Observer.

Следователям будет предоставлен доступ к документам и переписке, а также к правительственным материалам, касающимся работы Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании, рассказал источник издания.

Обвинения в отношении Эндрю связаны с тем, что в 2010 году, занимая пост специального представителя по вопросам международной торговли и инвестиций, он пересылал американскому финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальные правительственные отчеты, пишет The Wall Street Journal. В частности, Эндрю отправлял Эпштейну отчеты о своих визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а финансист давал советы относительно того, с кем принцу следует встретиться во время его поездки в Китай, отмечает WSJ, ссылаясь на опубликованные правительством США документы.

Также Эндрю отправил Эпштейну конфиденциальную сводку от многосторонней группы под руководством Великобритании в Афганистане и свою переписку с инвестиционным банкиром из ОАЭ Теренсом Алленом, в которой делился подробностями реструктуризации Royal Bank of Scotland.

Именно это, а не обвинения в сексуальных преступлениях, связанных с дружбой с Эпштейном, стало причиной задержания бывшего принца Эндрю, пишет WSJ. После допроса Эндрю отпустили, полиция продолжает расследование. В том числе, как пишет The Observer, продолжатся обыски в резиденции в графстве Беркшир неподалеку от Виндзора, где Эндрю жил до начала февраля.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, бывшего принца и младшего брата короля Карла III, задержали 19 февраля (в день его 66-летия) по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Официальная причина задержаний была неизвестна, высказывались версии, что оно может быть связано с дружбой Эндрю с Эпштейном — и подозрениями в сексуальных преступлениях.

Из файлов Эпштейна, которые в течение последних месяцев публиковал Минюст США, следует, что Эндрю регулярно переписывался с финансистом и обсуждал с ним потенциальные деловые сделки, светские встречи, а также женщин, которых тот предлагал познакомить с принцем — часть из них Эндрю принимал в Букингемском дворце. В файлах в частности были фотографии, на которых Эндрю сидит на коленях над женщиной, лежащей на полу.

В октябре 2025 года Букингемский дворец лишил принца Эндрю всех титулов и заявил, что тот должен будет покинуть особняк Royal Lodge в Виндзоре. В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер призывал Эндрю дать показания конгрессу США по делу Джеффри Эпштейна.

