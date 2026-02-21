Житель Апатитов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области, погиб на войне

Житель города Апатиты Александр Быданов, осужденный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на российско-украинской войне. Как обратили СМИ, об этом сообщили родственники Быданова на его странице во «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что Быданов погиб 4 января 2026 года «в ходе проведения при выполнении боевой задачи». Других подробностей в посте не приводится.

Александр Быданов, работавший монтером в РЖД, напал с ножом на главу Мурманской области 4 апреля 2024 года после встречи Андрея Чибиса с жителями Апатитов. Губернатор был ранен в живот, нападавший при задержании получил пулевое ранение ноги. Спустя несколько дней Чибиса выписали из больницы. На допросе, сообщал СК, Быданов объяснял нападение личной неприязнью к губернатору. В суде Быданов извинился перед губернатором. В октябре 2024 года суд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. Еще в СИЗО обвиняемый заявлял, что хочет отправиться на войну.

