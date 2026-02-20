В России национализировали оператора билетной системы Leonardo

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в доход государства имущество собственников группы компаний «Сирена-трэвел» — оператора крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов Leonardo, сообщает «Коммерсант» 20 февраля.

По данным прокуратуры, «Сирену-трэвэл» основал депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, который незаконно использовал для этого активы государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которым он ранее руководил. Его партнером выступал Ибрагим Сулейманов, который сейчас находится под следствием.

Помимо активов «Сирены» стоимостью более 35 миллиардов рублей суд обратил в доход государства отели «Новотель» и «Вало» в Петербурге, шесть туристических компаний, шесть коттеджей, 11 квартир и 10 земельных участков.

«Сирена-Трэвел» — крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа «Астра». Систему Leonardo используют практически все крупные российские авиакомпании. Хакеры неоднократно атаковали «Сирену-Трэвел» и Leonardo.

Подробнее об одном из таких взломов

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров

