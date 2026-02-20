В Московской области разрешили создавать вытрезвители

Московская областная дума приняла законопроект, разрешающий создавать на территории региона вытрезвители. Власти Подмосковья, пишет «Коммерсант», оценивают затраты на работу вытрезвителей в 15 миллионов рублей в год.

Ожидается, что ежегодно за услугой отрезвления в Московской области будут обращаться около 10 тысяч человек — столько человек в 2024 году поступили в региональные больницы в состоянии опьянения и не были госпитализированы из-за «отсутствия медицинских показаний».

Стоимость услуги вытрезвления замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова оценила на слушаниях в Мособлдуме в 1461 рубль, не уточняя, как были сделаны расчеты.

Новые здания для вытрезвителей в Московской области строить не будут. Предполагается, что их разместят при уже работающих больницах и поликлиниках, а работать там будут врачи.

Список вытрезвителей утвердят отдельным постановлением областного правительства.

Систему вытрезвителей, ликвидированную в России в 2011 году в рамках реформы МВД, воссоздали с 1 января 2021 года. Регионы получили возможность организовывать вытрезвители на своей территории. По состоянию на начало 2026 года, вытрезвители работали примерно в 30% российских регионах, в том числе в Татарстане, Тыве, Челябинской области и Красноярском крае. В некоторых регионах приняты законы, разрешающие создание вытрезвителей, но такие медучреждения не были открыты.

Читайте также

Милиционеры и фельдшер валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, накладывают на лицо Дневниковые записи о советских вытрезвителях

Читайте также

Милиционеры и фельдшер валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, накладывают на лицо Дневниковые записи о советских вытрезвителях