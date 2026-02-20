Украина будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном

Национальный паралимпийский комитет Украины (НПК) заявил, что украинская команда и сам комитет не выйдут на церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр в Италии, и потребовал не использовать украинский флаг на этой церемонии. Об этом сообщается на сайте организации.

Свое решение комитет объяснил тем, что российским и белорусским спортсменам разрешили выступить на Паралимпиаде со своими национальными флагами и гимнами.

В НПК заявили, что Россия, которая оккупирует украинские территории, «массово убивает гражданских людей» и «сразу поднимает свой флаг, залитый кровью мирного населения Украины, на захваченных ею территориях».

«Именно такой флаг страны-убийцы руководство Международного паралимпийского комитета позволяет поднять на территории зимней Паралимпиады в Милане, предоставив максимальное количество слотов для участия представителям России!» — говорится в заявлении.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) и проголосовала за отмену решения об отстранении России, сняв таким образом ограничение на участие спортсменов с флагом и гимном. После этого Россия смогла подать заявки на получение приглашений для своих спортсменов. На Паралимпиаду в Милане были допущены шестеро россиян и четверо белорусов.

