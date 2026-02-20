Financial Times нашла сеть компаний, экспортировавших российскую нефть в обход санкций на 90 миллиардов долларов. Они все использовали один почтовый сервер

Газета Financial Times обнаружила сеть из 48 компаний, которые причастны к транспортировке российской нефти в обход санкций на 90 миллиардов долларов, говорится в расследовании издания.

Фирмы, которые выглядят как независимые и работают по разным адресам, по всей видимости, совместно участвуют в деятельности российского теневого флота, считают журналисты. Они обнаружили эту сеть благодаря тому, что все 48 компаний используют один и тот же частный почтовый сервер.

Газета обнаружила 442 веб-домена, регистрационные данные которых указывают, что все они используют один частный сервер для своей электронной почты — mx.phoenixtrading.ltd.

Журналисты идентифицировали компании, сравнив названия в доменах с названиями организаций, фигурирующих в российских и индийских таможенных документах как перевозчики нефти из РФ.

Как выяснила FT:

среди фирм — участниц сети оказались компании, связанные с фигурантами санкционных списков западных стран;

ключевая фигура сети — находящийся под британскими санкциями бизнесмен из Азербайджана Этибар Эйюб, которого в ЕС считают приближенным главы «Роснефти» Игоря Сечина;

роли участников сети поделены: одни занимаются закупкой нефти в России, другие продают ее в Индию и Китай;

в ноябре 2024 года — последнем месяце, за который FT получила данные о работе сети — более 80% морского экспорта «Роснефти» осуществлялось через эти подставные компании;

большинство подставных организаций были активны лишь полгода, из-за чего их деятельность трудно отследить.

Всего, утверждается в расследовании, компании этой сети экспортировали российской нефти на 90 миллиардов долларов. Газета отмечает, что реальные объемы экспорта, связанного с этими компаниями, может быть больше.

Сейчас крупнейший экспортер российской нефти — компания Redwood Global Supply, попавшая под санкции Великобритании в декабре. FT также нашла ее среди пользователей общего почтового сервиса. Источники газеты связывают эту компанию с Эйюбом.

Полученные данные могут использовать для введения новых санкций, отметили три представителя Евросоюза в разговоре с журналистами газеты. По словам одного из них, некоторые организации, входящие в эту сеть, уже «находятся в поле нашего зрения».

