Financial Times нашла сеть компаний, экспортировавших российскую нефть в обход санкций на 90 миллиардов долларов. Они все использовали один почтовый сервер
Газета Financial Times обнаружила сеть из 48 компаний, которые причастны к транспортировке российской нефти в обход санкций на 90 миллиардов долларов, говорится в расследовании издания.
Фирмы, которые выглядят как независимые и работают по разным адресам, по всей видимости, совместно участвуют в деятельности российского теневого флота, считают журналисты. Они обнаружили эту сеть благодаря тому, что все 48 компаний используют один и тот же частный почтовый сервер.
Газета обнаружила 442 веб-домена, регистрационные данные которых указывают, что все они используют один частный сервер для своей электронной почты — mx.phoenixtrading.ltd.
Журналисты идентифицировали компании, сравнив названия в доменах с названиями организаций, фигурирующих в российских и индийских таможенных документах как перевозчики нефти из РФ.
Как выяснила FT:
- среди фирм — участниц сети оказались компании, связанные с фигурантами санкционных списков западных стран;
- ключевая фигура сети — находящийся под британскими санкциями бизнесмен из Азербайджана Этибар Эйюб, которого в ЕС считают приближенным главы «Роснефти» Игоря Сечина;
- роли участников сети поделены: одни занимаются закупкой нефти в России, другие продают ее в Индию и Китай;
- в ноябре 2024 года — последнем месяце, за который FT получила данные о работе сети — более 80% морского экспорта «Роснефти» осуществлялось через эти подставные компании;
- большинство подставных организаций были активны лишь полгода, из-за чего их деятельность трудно отследить.
Всего, утверждается в расследовании, компании этой сети экспортировали российской нефти на 90 миллиардов долларов. Газета отмечает, что реальные объемы экспорта, связанного с этими компаниями, может быть больше.
Сейчас крупнейший экспортер российской нефти — компания Redwood Global Supply, попавшая под санкции Великобритании в декабре. FT также нашла ее среди пользователей общего почтового сервиса. Источники газеты связывают эту компанию с Эйюбом.
Полученные данные могут использовать для введения новых санкций, отметили три представителя Евросоюза в разговоре с журналистами газеты. По словам одного из них, некоторые организации, входящие в эту сеть, уже «находятся в поле нашего зрения».