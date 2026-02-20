Бывшему главе Корпорации развития Курской области дали девять лет колонии по делу о строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина к девяти годам колонии, сообщает ТАСС 20 февраля.

Его признали виновным по делу о хищении более 152 миллионов рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Суд лишил Лукина государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также суд вынес приговор двум бывшим заместителям главы Курской корпорации развития — Игорю Грабину дали восемь лет, Дмитрию Спиридонову — семь.

Кроме того, директора курской компании «КТК сервис» Андрея Воловикова осудили на восемь с половиной лет колонии.

По делу о хищениях, допущенных при строительстве укреплений в Курской области, проходят несколько бизнесменов и чиновников, в том числе бывший глава региона Алексей Смирнов. Первый приговор по делу вынесли в декабре 2025 года: тогда бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев получил пять с половиной лет колонии.

Строительство двух линий обороны в Курской области завершили в первый год полномасштабной войны России и Украины, в октябре 2022 года. Об этом отчитался тогдашний губернатор региона Роман Старовойт. Однако в августе 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий, которые удерживали несколько месяцев.

Роман Старовойт в 2024-2025 годах работал министром транспорта РФ. Он погиб в июле 2025-го после того, как Владимир Путин уволил его с поста министра. Следствие считает, что бывший губернатор совершил самоубийство. По одной из версий, Старовойт мог стать фигурантом дела о строительстве укреплений в Курской области.

