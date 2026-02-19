Король Великобритании Карл III заявил, что «глубоко обеспокоен» новостями о задержании своего младшего брата Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, которого подозревают в неправомерном поведении на государственной службе.

По его словам, теперь правоохранительным органам предстоит провести полное и справедливое расследование, в котором королевская семья будет оказывать «всестороннюю поддержку и содействие».

«Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем, моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», — говорится в заявлении Карла III.

По данным британских СМИ, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которому сегодня исполнилось 66 лет, задержали в поместье Сандрингеме в Норфолке. Его подозревают в должностном преступлении, которое относится к периоду 2001-2011 годов — тогда он занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Ранее Эндрю Маунтбеттена-Виндзора уличили в связях с американским финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном. Осенью 2025 года из-за этого скандала Эндрю был лишен титула принца, а зимой 2025 года — на фоне публикации архива Эпштейна — покинул резиденцию британской королевской семьи в Виндзоре.

