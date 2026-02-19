Украинские дроны атаковали нефтебазу в Великих Луках

Украинские беспилотники в ночь на 19 февраля атаковали нефтебазу в городе Великие Луки в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников, передает «Интерфакс».

По его словам, под атаку попала Великолукская нефтебаза, там загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

Astra опубликовала видео, на котором работники расположенного рядом Великолукского мясокомбината убегают с предприятия из-за пожара на нефтебазе.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской и Смоленской областями — 50 и 35 соответственно. Псковская область в заявлении Минобороны не упоминается.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки дронов в селе Лопушь Выгоничского района ранены двое мужчин, повреждены пять частных домов и два автомобиля, а также сгорела баня.

Нефтебаза в Великих Луках уже попадала под атаку украинских беспилотников. Это произошло в апреле 2024 года. Тогда сообщалось, что беспилотник попал в ограждение Великолукской нефтебазы, обломки еще одного дрона обнаружили на территории предприятия.

