Пять стран направили войска в сектор Газа

Пять стран направили своих военных для участия в Международных стабилизационных силах в секторе Газа, заявил командующий этой структурой генерал-майор Джаспер Джефферс, пишет Reuters 19 февраля.

«Я невероятно рад объявить сегодня, что первые пять стран направили свои войска для прохождения службы в Международных стабилизационных силах — Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Две страны взяли на себя обязательство обучать полицию — Египет и Иордания», — заявил Джефферс, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

Он добавил, что международные силы развернут в Рафахе на юге сектора Газа, где будут обучать полицейских и «расширять сектор за сектором».

Джефферс не уточнил, сколько военных направит каждая из стран. По его словам, всего в секторе Газа будет 20 тысяч военных Международных стабилизационных сил, а обучение пройдут 12 тысяч полицейских.

В Вашингтоне 19 февраля проходит первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. В нем участвуют делегации из более чем 20 стран. Трамп сообщил, что страны-участницы выделили семь миллиардов долларов на восстановление сектора Газа, а США пожертвуют 10 миллиардов на проекты Совета мира.

Изначально Совет мира рассматривался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Однако Bloomberg выяснил, что совет хочет «обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами». Некоторые считают, что таким образом Трамп пытается создать альтернативу Организации объединенных наций.

