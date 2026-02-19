Брата короля Великобритании Эндрю освободили после 12 часов допроса. Расследование против него продолжается

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — младший брата короля Великобритании Карла III — покинул полицию после почти 12 часов допроса, сообщает The Guardian 19 февраля.

Эндрю заметили на заднем сиденье автомобиля, который выезжал с территории полицейского участка в Айлшаме в английском графстве Норфолк.

Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA

В полиции заявили, что Эндрю «освобожден под следствие», то есть расследование в отношении него продолжается.

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали утром 19 февраля, его подозревают в должностном преступлении. Эндрю задержали в его день рождения, ему исполнилось 66 лет. Король Карл III поддержал расследование в отношении брата: «Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать».

Эндрю дружил с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. Одна из жертв Эпштейна — американка Вирджиния Джуффре — говорила, что он «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе Эндрю. По ее словам, у нее трижды был секс с Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года.

Последний раз члена британской королевской семьи задерживали более 350 лет назад — в 1647 году Карла I взяли в плен во время гражданской войны, осудили за измену и казнили.

Читайте также

В Великобритании задержан брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (все знают его как принца Эндрю), который дружил с Джеффри Эпштейном Вот что об этом нужно знать

Читайте также

В Великобритании задержан брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (все знают его как принца Эндрю), который дружил с Джеффри Эпштейном Вот что об этом нужно знать