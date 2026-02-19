Белорусский политзаключенный Николай Статкевич вышел на свободу. Он перенес инсульт

Белорусский политзаключенный Николай Статкевич вышел на свободу, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на его жену Марину Адамович.

По ее словам, Статкевич перенес инсульт, сейчас он восстанавливается, но пока испытывает проблемы с речью. «В остальном все нормально. Все будет хорошо», — написала Адамович, опубликовав совместную фотографию с мужем.

Николай Статкевич находится в белорусской оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Он отказался писать прошение о помиловании, но Александр Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году. В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».

В сентябре 2025 года Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых был Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.

Лукашенко позже заявлял, что Статкевича «забрали в Беларусь, не бросать же его». Издание «Наша Нiва» сообщало со ссылкой на «достоверный источник», что Статкевича отправили в колонию города Глубокое в Витебской области. В этой же колонии он отбывал срок, назначенный в декабре 2021 года.

