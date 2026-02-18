Двоюродный племянник Владимира Путина Михаил Шеломов владеет долей в мессенджере Max в интересах самого президента, утверждает журналист-расследователь Андрей Захаров, изучивший отчетность холдинга VK (ему принадлежит «национальный мессенджер»).

Захаров поясняет, что у VK сложная структура собственности, но в последнем отчете указано, что среди акционеров есть страховая компания «Согаз». До войны у Михаила Шеломова была доля в «Согазе» размером 12%. Он владел акциями через свою петербургскую фирму «Акцепт».

После того, как против России начали вводить санкции, список акционеров компании «Согаз» был скрыт. Однако в отчетах «Акцепта» эти акции были отражены — и они остались в отчетности последующих годов, например, 2024-го. Таким образом, делает вывод Захаров, Михаил Шеломов держит долю в мессенджере Max.

Журналист дозвонился и самому Шеломову. Тот в ответ на вопрос о его отношении к мессенджеру Max сказал: «Никакого».

Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Путина по линии матери, которого журналисты называют «номиналом» российского президента. Помимо «Согаза», Шеломов стал акционером банка «Россия». Его основной акционер — один из ближайших знакомых Путина Юрий Ковальчук, которому, в частности, принадлежит холдинг VK. В последние годы Шеломов, как напоминает Захаров, числился в дочерней структуре банка «Россия» на должности заместителя руководителя департамента сопровождения проектов.

