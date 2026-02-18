VK закроет «ТамТам». Его продвигали как альтернативу Telegram во время первой блокировки мессенджера

VK прекратит поддержку мессенджера «ТамТам», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Пользователи сервиса ранее получили сообщения о закрытии мессенджера. «Обращаем внимание, что в связи с закрытием „ТамТам“ авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля», — говорилось в сообщении.

Мессенджер «ТамТам» в мае 2017 года запустила Mail.ru Group (ныне — VK), он был создан на основе мессенджера «ОК Сообщения». В апреле 2018 года в России заблокировали Telegram, после этого в телеграм-каналах и даже печатных изданиях появилась реклама «ТамТам». Мессенджер продвигали как «полную копию „Телеги“» и «мессенджер с каналами». На фоне тогдашней блокировки Telegram Mail.ru Group сообщала, что за несколько часов число новых регистраций в «ТамТам» выросло в 10 раз, но точное число пользователей мессенджера не уточняла.

Как напоминает РБК, в 2022 году Минцифры включило «ТамТам» в список российских аналогов иностранных мессенджеров после ухода ряда зарубежных сервисов с российского рынка и блокировок ресурсов Роскомнадзором.

