Украина ввела санкции против Александра Лукашенко из-за его содействия российской армии и планов развернуть на территории Беларуси «Орешник», заявил Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, во второй половине 2025 года российские войска развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что усилило возможности России наносить удары — в том числе по украинским энергетическим объектам и железной дороге.

Кроме того, в Беларуси продолжается развитие инфраструктуры для размещения ракет средней дальности комплекса «Орешник». Зеленский назвал это «очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев», добавив, что белорусские предприятия в 2025 году поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия.

Также Зеленский отмечает, что предприятия Беларуси поставляют России технику, оборудование и компоненты для производства ракет.

По словам Зеленского, Лукашенко «уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить мировые санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны». Объявляя о введении санкций, он пообещал «работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект».

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами