Швеция назвала Россию «главной военной угрозой» в новом ежегодном докладе разведки
Россия представляет главную военную угрозу для Швеции, а «все более рискованное поведение» Москвы может спровоцировать опасную эскалацию, говорится в ежегодном докладе шведской Службы военной разведки и безопасности (MUST), которое цитирует Politico.
В качестве примеров агрессивных действий России в непосредственной близости от Швеции, включая Балтийское море, в докладе называются нарушения воздушного пространства, саботаж и кибероперации.
Авторы документа считают российскую угрозу «серьезной и конкретной», а поведение Москвы характеризуют как «оппортунистическое и агрессивное».
Шведский доклад вышел вслед за опубликованным на днях докладом эстонской разведки, который в этом году почти полностью посвящен России. Разведка Эстонии считает, что угроза нападения Москвы на какое-либо государство НАТО в ближайшее время исключена, но «Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность», и чтобы «предотвратить расширение „русского мира“, необходима бдительность». В докладе эстонской разведки также отмечалось, что Россия резко увеличила производство артиллерийских снарядов — это авторы характеризовали как признак того, что Москва продолжит представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.