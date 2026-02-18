Разработчики российских ОС не могут получить обновления с серверов Linux. Все из-за Роскомнадзора и его попыток «замедлить» телеграм

Роскомнадзор официально заявил, что не блокирует ресурсы, связанные с операционной системой Linux, после того как на их недоступность пожаловались программисты.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Linux не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — заявили в пресс-службе РКН изданию «Подъем».

Накануне профильное издание Digital Report написало, что разработчики российских операционных систем, таких как Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux, не могут получить обновления ядра Linux с официальных международных ресурсов. Причина этого — некорректная работа алгоритмов Роскомнадзора, использующихся для блокировки телеграма.

«Ситуация выглядит злой иронией: чтобы собрать и обновить „суверенную“ операционную систему, которую государство требует устанавливать в министерствах и на оборонных предприятиях, российские инженеры теперь вынуждены включать VPN. То есть использовать инструменты обхода блокировок, с которыми Роскомнадзор и ведет свою бесконечную войну», — отмечал Digital Report.

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года — тогда в мессенджере заблокировали видеозвонки. В начале февраля РБК написал, что власти «усилили» попытки блокировки; тогда же на недоступность мессенджера стали жаловаться пользователи по всей стране.

Весной 2018 года действия Роскомнадзора по блокировке телеграма уже приводили к тому, что в России возникали проблемы с доступом к серверам крупных иностранных компаний.