Передел собственности в России затронул каждого восьмого миллиардера

Крупнейший с 1990-х годов передел собственности в России затронул десятки крупных бизнесменов и почти 20 крупнейших по выручке компаний. Об этом говорится в исследовании независимого аналитического центра Cedar, результаты которого приводит The Bell.

Согласно исследованию, с национализацией, ее попытками или принудительной продажей активов на нерыночных условиях столкнулись 30 из 311 участников списка Forbes (9%) за период с 2014 по 2025 год. При этом 17 бизнесменов входят в топ-100 богатейших россиян последнего десятилетия.

Однако, если рассматривать только миллиардеров из списков Forbes за 2021-2023 годы, то окажется, что от действий властей пострадали 25 человек из 204, или 12%.

В 13 случаях миллиардеры лишились своего основного бизнеса в России. Только в пяти случаях ответчикам удалось «отбиться» от Генпрокуратуры. Так, Андрей Мельниченко, № 7 в списке самых богатых людей России за 2025 год, заключил мировое соглашение с прокуратурой и направил неназванную сумму денег на социальную благотворительность, сообщала «Русская служба Би-би-си».

Передел собственности в России начался в 2021 году, но после начала большой российско-украинской войны его темпы значительно ускорились. Общая стоимость активов, которые требует изъять Генпрокуратура, составляет почти пять триллионов рублей. При этом активы на 2,6 триллиона принадлежали миллиардерам из списка Forbes.

