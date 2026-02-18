МВД России предложило ограничить снятие денег через кассы

МВД России предложило ввести «период охлаждения», то есть отсрочку в выдаче денег, при снятии наличных в кассах, сообщил замглавы МВД Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, также МВД предлагает ограничить переводы денег при помощи NFC-технологии, разрешив переводить не более 50 тысяч рублей в день, пишет ТАСС.

Замглавы МВД заявил, что мошенники стали вынуждать своих жертв снимать деньги через кассу, после чего потерпевшие отдают наличные курьерам. Также, по его словам, в мошеннических схемах стали применять NFC-технологии.

Власти России в 2025 году в рамках борьбы с мошенничеством ввели так называемый период охлаждения при оформлении кредита. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то кредит выдадут с отсрочкой четыре часа, а если сумма более 200 тысяч — то с отсрочкой не менее 48 часов.

