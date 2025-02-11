Госдума утвердила «период охлаждения» при выдаче кредитов

Депутаты Госдумы на заседании 11 февраля приняли во втором и третьем чтениях закон о защите граждан России от мошенников, которые вынуждают их брать потребительские кредиты. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Принятые поправки вводят так называемый период охлаждения, то есть отстрочку, которую должны предоставлять банки и микрофинансовые организации при оформлении кредита. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то кредит выдадут с отсрочкой четыре часа, а если сумма более 200 тысяч — то с отсрочкой не менее 48 часов.

Отсрочка «даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий», говорилось в пояснительной записке к поправкам.

Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению из-под действия «периода охлаждения» вывели кредиты, «с которыми трудно мошенничать». Это в том числе автокредиты и ипотека, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, кредиты на покупку товаров и услуг у бизнеса, оформленные не через интернет, пишет РИА Новости.

Аксаков добавил, что, если потребительский кредит выдадут с нарушением утвержденных процедур, а впоследствии из-за этого возбудят уголовное дело, то заемщика освободят от выплат по этому кредиту.

Банки получат право отказывать в выдаче платежных карт тем, кто упоминается в базе данных Центробанка о мошеннических переводах, а также приостанавливать все операции по уже выданным картам или ограничивать операции 100 тысячами рублей в месяц.

В последние годы существенно выросло число преступлений, совершенных телефонными и интернет-мошенниками, при этом в большинстве случаев возбужденные уголовные дела остаются нераскрытыми. Граждане России в 2024 году подали в Центробанк 28,3 тысячи жалоб на действия мошенников, что почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщало издание РБК. Каждая десятая жалоба граждан в ЦБ касалась кредитного мошенничества.