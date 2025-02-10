Правительство РФ подготовило масштабный пакет поправок для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками

Правительство России разработало пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, сообщило РБК 10 февраля. Разработку поправок изданию подтвердили вице-премьер Дмитрий Григоренко и министерство цифрового развития РФ.

В пакете поправок, как пишет РБК, говорится о нескольких десятках мер, вот некоторые из них:

Сотрудникам государственных органов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений будет запрещено использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями.

Сотрудники упомянутых организаций смогут использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации только после того, как подтвердят свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Владельцы маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России будут обязаны идентифицировать через ЕСИА всех, кто собирается разместить объявление о продаже товаров или услуг.

Операторы связи будут должны маркировать звонки от организаций, вызовы с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных , чтобы пользователи могли понять, звонит им сотрудник банка или мошенник.

Абоненты мобильных операторов смогут отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.

Правоохранительные органы смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи.

В России запретят ввоз, продажу, покупку, хранение и использование абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, запрещенных в РФ или Евразийском экономическом союзе.

При оформлении выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов введут обязательную биометрическую идентификацию.

Граждане России смогут через «Госуслуги» запретить заключать без личного присутствия, то есть онлайн, договор на оказание услуг сотовой связи.

Банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны предоставить пользователям возможность авторизоваться через биометрическую систему.

Как ожидается, комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок на заседании 10 февраля, сообщил источник РБК.

Представитель министерства цифрового развития заявил, что предложенные меры, предположительно, внедрят в 2025–2026 годах.

Число преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в 2023 году выросло на 30%, почти до 677 тысяч, а за девять месяцев 2024 года — на 16,4%, более чем до 564 тысячи, отметили авторы пакета поправок, ссылаясь на данные МВД России. Каждое пятое подобное преступление — кража с банковского счета. В большинстве случаев следователи не могут установить обвиняемых — в 2023 году приостановили 71% от всех подобных дел.

По данным ЦБ РФ, в третьем квартале 2024 года объем мошеннических операций по счетам граждан составил 9,2 миллиарда рублей — это рекордное значение за все время раскрытия статистики, с 2020 года.