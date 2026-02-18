Правительство России отказалось предоставлять строительной компании льготный кредит на 50 миллиардов рублей, о которой ранее попросил застройщик, сообщила 18 февраля газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По их словам, финансовое положение компании не настолько критическое, чтобы предоставить ей прямую государственную поддержку, однако девелоперу предоставят косвенную помощь.

Министерство финансов РФ может объявить о непрямых мерах поддержки 20 февраля, отмечает издание.

В «Самолете» сообщили, что не знают о решении властей. В правительстве не ответили на запрос журналистов.

На фоне сообщения «Коммерсанта» о косвенной помощи акции «Самолета», по данным на 22:06 мск 18 февраля, выросли на пике на 2,19%, до 847,8 рубля, хотя в течение дня котировки снижались, пишет РБК.

«Самолет» просил правительство предоставить льготный кредит или другой стабилизационный инструмент в объеме 50 миллиардов рублей в обмен на блокирующий пакет акций компании с правом обратного выкупа по новой цене.