Строительная компания «Самолет» попросила у государства льготный кредит или другой стабилизационный инструмент в объеме 50 миллиардов рублей. Об этом, как сообщает 4 февраля РБК, гендиректор компании Анна Акиньшина заявила в письме, направленном в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Акционеры «Самолета» готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей.

Источник РБК в аппарате правительства сообщил, что «письмо получено и прорабатывается в установленном порядке».

«Самолет» — крупнейшая в России компания по объему строящегося жилья, сообщает «Коммерсант». В 2025 году скорректированный чистый долг «Самолета» составлял более 350 миллиардов рублей при продажах в 272 миллиардов рублей.