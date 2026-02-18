Двух подростков приговорили к срокам до 7,5 лет колонии по делу о поджоге вертолета Ми-8 в Омске. Их также обязали выплатить ущерб в 668 миллионов рублей

2-й Восточный окружной военный суд приговорил двух подростков к семи и семи с половиной годам лишения свободы по делу о поджоге вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома в Омске. Об этом сообщил ТАСС.

Подростков, чьи имена не называются, признали виновными в совершении теракта по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК РФ). До совершеннолетия они будут отбывать срок в воспитательной колонии, затем — в колонии общего режима.

Суд также обязал подростков выплатить Минобороны РФ ущерб в размере 668 миллионов рублей.

По версии следствия, в сентябре 2024 года подростки проникли ночью на территорию военного аэродрома и подожгли вертолет Ми-8 «с использованием самодельно изготовленной зажигательной смеси». В течение суток их задержали. Как утверждала ФСБ, в ходе допроса подростки заявили, что неизвестный в мессенджере предложил им 20 тысяч долларов за поджог вертолета.

О задержании подростков сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда говорилось, что по делу задержаны 16-летние Рома и Антон. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» публиковал видео задержания подростков. На записи спецназ выламывает дверь в квартиру, в которой кроме подростков никого нет, задержанных кладут лицом в пол.