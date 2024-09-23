На авиабазе в Омске сгорел вертолет. В поджоге заподозрили двух подростков

Полиция задержала двух несовершеннолетних жителей Омска, подозреваемых в поджоге вертолета на одной из площадок в Омской области, сообщил 23 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, вертолет подожгли «на днях», точная дата не раскрывается. Телеканал РЕН утверждает, что подростки подожгли военный вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске, использовав коктейли Молотова. Судя по фотографии поврежденного вертолета, которую распространил РЕН, у воздушного судна сгорела кабина.

Телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам, распространил видео задержания подростков. На записи спецназ выламывает дверь в квартиру, в которой кроме подростков никого нет. Baza пишет, что по делу задержаны 16-летние Рома и Антон, их фамилии не приводятся.

В другом видео, которое опубликовал телеграм-канал, сотрудник правоохранительных органов допрашивает одного из подозреваемых, в частности, спрашивая: «За что был безупречно задержан?» Подозреваемый говорит, что получил в телеграме задание поджечь вертолет, за это неизвестный ему человек пообещал заплатить 20 тысяч долларов. Другой задержанный, как утверждается, снимал поджог на видео. Обещанные деньги подростки не получили.

По данным телеграм-канала Shot, возбуждено уголовное дело по статье о диверсии (281 УК, предусматривает до 20 лет лишения свободы).

С начала сентября в России как минимум дважды поджигали вертолеты. В ночь на 11 сентября в аэропорту Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе сгорел вертолет Ми-8Т авиакомпании Utair. В поджоге заподозрили двух подростков 13 и 14 лет, которым, по данным Baza, обещали заплатить пять миллионов рублей.