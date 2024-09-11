В аэропорту Ноябрьск ночью загорелся вертолет Ми-8. В поджоге подозревают двух подростков

В аэропорту Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе совершен умышленный поджог вертолета авиакомпании Utair. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

По данным авиакомпании, вертолет Ми-8Т подожгли ночью 11 сентября. В результате вертолет сгорел полностью и не подлежит восстановлению, утверждаются в компании. В Utair заявили, что «злоумышленники задержаны».

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что нанесенный ущерб составил около 300 миллионов рублей.

В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что в результате произошедшего ожоги лица и рук получили подростки. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве не уточнили, каким образом подростки оказались ночью в аэропорту.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что в поджоге вертолета подозреваются пострадавшие подростки. Издание называет их возраст и имена — 13-летний Тимур и 14-летний Саша. Они, как пишет канал, облили вертолет горючей жидкостью и подожгли.

По информации Baza, подростки якобы поджигали вертолет с помощью сигарет. «После того, как они облили вертолёт жидкостью, парни решили покурить и затем бросили сигарету в вертолёт. Пожара не произошло. Тогда один из парней закурил вторую сигарету и после этого воткнул её в жидкость. В этот момент произошел взрыв. В итоге парням сильно обожгло лицо, поэтому, отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую», — пишет телеграм-канал без ссылки на источник.

Baza также утверждает, что за поджог вертолета подросткам пообещали пять миллионов рублей.