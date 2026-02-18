Бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева обвинили в «дискредитации» армии. «Никаких последствий не ожидаю», — заявил он
На бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева составили административный протокол о «дискредитации» армии. Внимание на это обратил РБК.
«Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — заявил изданию сам Губарев.
О каких текстах идет речь, Губарев не уточнил.
Губарев, уроженец Донецкой области, был одним из лидеров пророссийских протестов в Донецке в начале весны 2014 года и «народным губернатором» региона. Позже он занимал разные должности в самопровозглашенной ДНР.
После начала большой войны России с Украиной Губарев вступил в «Клуб рассерженных патриотов» Игоря Стрелкова, участники которого, выражая поддержку «СВО», критикуют российские власти за недостаточно жесткое, по их мнению, ведение боевых действий. В 2023 году Губарева задерживали на акции в поддержку Стрелкова. Сам Стрелков сейчас отбывает четырехлетний срок по обвинениям в «призывах к экстремизму» из-за постов с критикой властей РФ.
В 2025 году Губарев в одном из интервью говорил, что войну «не стоило и начинать», отмечая, что Россия не добилась значимых результатов. В другом интервью в 2024 году он говорил, что «волосы встанут дыбом у всех», когда жители России узнают о реальных потерях на войне.