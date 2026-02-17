Жители Одессы перекрыли две улицы из-за того, что в их домах нет света. Электричество пропало после ударов России

Жители Одессы вечером 17 февраля перекрыли движение на двух улицах — Академика Филатова и Инглези, протестуя против того, что в их домах долго нет электричества, сообщили местные телеграм-каналы (1, 2).

Судя по видео очевидцев, дороги перекрыли несколько десятков человек. Они ходили по дороге и скандировали «Где свет? Дайте нам свет!» Один из автомобилистов пытался проехать по улице Инглези, однако протестующие стали стучать по капоту машины.

На месте находятся полицейские. По словам очевидцев, на Инглези полиция перекрыла движение возле двух кварталов.

Местные власти на момент публикации заметки не комментировали сообщения о протестах в Одессе.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила утром 17 февраля, что Вооруженные силы РФ нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. «Разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — заявили в компании.

Россия во время зимы регулярно атакует объекты инфраструктуры в Украине, из-за чего во многих городах жители остаются без света, тепла и воды.

