В Женеве начался новый раунд переговоров России, Украины и США
В Женеве в отеле Intercontinental днем 17 февраля начались трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США по завершению российско-украинской войны.
Фотографии со встречи опубликовал в соцсетях глава украинской делегации, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Рустем Умеров.
«В повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — написал он.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. С американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Переговоры продлятся два дня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдет в закрытом от прессы режиме и «сегодня не стоит ожидать каких-то новостей».