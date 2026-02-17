В Женеве начался новый раунд переговоров России, Украины и США

В Женеве в отеле Intercontinental днем 17 февраля начались трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США по завершению российско-украинской войны.

Фотографии со встречи опубликовал в соцсетях глава украинской делегации, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Рустем Умеров.

«В повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — написал он.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. С американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Переговоры продлятся два дня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдет в закрытом от прессы режиме и «сегодня не стоит ожидать каких-то новостей».

