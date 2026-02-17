Трамп перед трехсторонней встречей в Женеве вновь посоветовал Украине «поскорее сесть за стол переговоров»

В преддверии трехсторонней встречи Украины, России и США в Женеве Дональд Трамп призвал Украину «поскорее сесть за стол переговоров».

Журналисты на борту Air Force One спросили президента США, чего он ожидает от трехсторонней встречи, которая запланирована на 17–18 февраля.

«Все будет очень просто. Послушайте, пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров, вот и все, что я вам скажу. Мы в той позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров», — сказал Трамп.

Трехсторонняя встреча Украины, России и США пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета безопасности и национальной обороны Рустем Умеров. С американской стороны будут участвовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, они уже вылетели в Женеву из Майами.

За несколько дней до трехсторонней встречи в Женеве Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, и Владимиру Зеленскому «надо начать действовать», иначе он «упустит отличную возможность».

