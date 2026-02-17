Внутри делегации Украины, участвующей в мирных переговорах, есть разногласия по поводу того, как скоро нужно заключить соглашение с Россией, пишет The Economist.

Одна сторона во главе с руководителем офиса президента Украины Кириллом Будановым считает, что «интересам Украины лучше всего отвечает скорейшее заключение соглашения под руководством Америки». Эта часть делегации опасается, что скоро пройдет время, когда можно успеть принять необходимые меры.

Другая часть украинской делегации, как пишет издание, вероятно, «все еще находится под влиянием бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, который ушел в отставку из-за коррупционного скандала». Это крыло «настроено гораздо менее решительно», отмечает The Economist.

Издание добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, балансирует между двумя этими сторонами, но при этом у него есть свои собственные идеи.

Новый раунд переговоров России, Украины и США о завершении российско-украинской войны проходит в Женеве 17 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — Кирилл Буданов. По данным ТАСС, переговоры будут идти как минимум по пяти направлениям: территориальные, военные, политические, экономические вопросы, а также «самые разные аспекты безопасности».

