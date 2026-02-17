Жители Украины не примут мирное соглашение, условием которого будет вывод ВСУ из Донецкой области и передача этого региона России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Аxios.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]», — сказал Зеленский. Он добавил, что украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные земли: «Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля».

По мнению Зеленского, жители Украины могли бы принять соглашение, которое подразумевает заморозку линии фронта в Донбассе. «Если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение», — сказал он.

По словам Зеленского, переговорщики от США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — сообщили ему, что РФ хочет закончить войну, и украинской стороне следует скорректировать свою позицию перед началом переговоров в Женеве, учтя эту информацию.

Президент Украины дал им понять, что гораздо более пессимистично оценивает ситуацию. Он посоветовал представителям США не пытаться заставить его продать украинцам видение мира, которое они сочтут «неудачной историей».

Зеленский назвал «несправедливым», что президент США Дональд Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира. Он предположил, что Трампу, вероятно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву. «Надеюсь, это всего лишь его тактика, а не само решение», — сказал Зеленский в интервью Аxios.

При этом он поблагодарил Трампа за его усилия по завершению войны. Он отметил, что его переговоры с Уиткоффом и Кушнером не сопровождаются тем давлением, которое США публично оказывают на Украину.

Зеленский снова повторил, что лучший способ добиться прорыва по вопросу территорий — его личная встреча с Владимиром Путиным.

Россия и Украина ведут переговоры о завершении войны при посредничестве США с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. 17 февраля в Женеве начался очередной раунд переговоров.

Главный пункт, по которому стороны не могут прийти к соглашению, — территория Донбасса. Россия хочет получить ее либо путем переговоров, либо захватить силой. США предлагали вывести украинские войска с территории Донецкой области, которую они все еще контролируют, и создать в регионе демилитаризованную «свободную экономическую зону». Кто ей будет управлять, неясно.

Зеленский заявил, что готов обсуждать вывод войск, но призвал Москву отвести и свои войска из Донбасса.

По словам лидера Украины, Киев и Вашингтон договорились, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум в Украине.

Война Тысяча четыреста пятьдесят пятый день. Начались двухдневные переговоры в Женеве. «Сегодня новостей ждать не стоит», — говорят в Кремле

Война Тысяча четыреста пятьдесят пятый день. Начались двухдневные переговоры в Женеве. «Сегодня новостей ждать не стоит», — говорят в Кремле