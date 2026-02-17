Bloomberg: SpaceX и xAI Маска вошли в конкурс Пентагона на разработку ПО для голосового управления дронами, способными преследовать цель

Недавно объединившиеся компании SpaceX и xAI Илона Маска участвуют в секретном конкурсе Пентагона по созданию технологии автономных роев дронов с голосовым управлением, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Конкурс с призовым фондом в 100 миллионов долларов был запущен в январе. Его цель — в течение полугода разработать программное обеспечение, которое переводит голосовые команды в цифровые инструкции для управления роем беспилотников, способных преследовать цель автономно.

Конкурс будет проходить поэтапно, в зависимости от успеха и интереса участников. Работа рассчитана на пять этапов, начиная с разработки ПО и заканчивая испытаниями в реальных условиях. Представитель Пентагона указывал, что дроны будут использоваться в наступательных целях.

По словам источников Bloomberg, компании Маска входят в число немногих отобранных для участия в конкурсе. Bloomberg пишет, что xAI, судя по объявлениям на сайте, начала масштабную кампанию по найму инженеров с действующим допуском к безопасности уровней «секретно» или «совершенно секретно» для работы с федеральными подрядчиками.

Вступление компаний Маска в конкурс Пентагона, как отмечает Bloomberg, представляет собой новый этап для бизнесмена — хоть он «с энтузиазмом» относится к продвижению ИИ, но раньше выступал против создания «новых инструментов для убийства людей» и автономного наступательного оружия.

В компаниях SpaceX и xAI не ответили на запросы о комментариях.

SpaceX — давний подрядчик Пентагона, но в основном компания была сосредоточена на создании многоразовых космических ракет и спутников для исследования космоса, военной связи и разведывательных систем, а не на программном обеспечении для наступательного вооружения.

В начале февраля SpaceX приобрела основанную Илоном Маском компанию — разработчика чат-бота Grok — xAI. В сообщении SpaceX при этом говорилось о планах «создать самый амбициозный, вертикально интегрированный инновационный центр на Земле (и за ее пределами), объединяющий искусственный интеллект, ракеты, интернет, прямую связь с мобильными устройствами и ведущую в мире платформу для обмена информацией в режиме реального времени, обеспечивающую свободу слова».

