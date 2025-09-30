James Glover II / Reuters / Scanpix / LETA

За последний год компании Tesla, и X миллиардера Илона Маска покинули десятки руководителей высшего звена. Об этом газете Financial Times рассказали бывшие и действующие сотрудники компаний, которыми управляет бизнесмен.

По словам собеседников FT, многие сотрудники ушли после нескольких лет работы, чтобы заниматься собственными проектами или сделать паузу в карьере. При этом, рассказали источники, наблюдается и рост увольнений тех, кто уходит из-за выгорания, изматывающего ритма работы, несогласия с решениями бизнесмена по вопросам развития компаний, массовых увольнений и политических взглядов Маска.

Нагрузка на сотрудников возросла после запуска ChatGPT в конце 2022 года, отметили работники xAI. Они считают, что соперничество Илона Маска с Сэмом Альтманом (они были соучредителями OpenAI, пока не поссорились) — одна из главных причин давления на персонал. «Илон затаил обиду на ChatGPT и тратит каждую свободную минуту на то, чтобы вытеснить Сэма из бизнеса», — сказал FT один из источников.

Из Tesla, которая еще недавно считалась самой стабильной компанией под управлением Маска, многие топ-менеджеры ушли после сокращения 14000 рабочих мест в апреле 2024 года. Часть увольнений были вызваны тем, что Маск сократил инвестиции в новые проекты по производству электромобилей и аккумуляторов.

По словам источников, Маск отменил программу по созданию бюджетного электромобиля стоимостью 25 тысяч долларов. Внутри компании этот проект называли NV-91, а в интернете — Model 2. Вместо этого Маск решил инвестировать в робототехнику, искусственный интеллект и беспилотное такси.

Среди прочих компанию покинули директор по автомобильным программам Дэниел Хо (устроился в Waymo), глава проекта высокоскоростных зарядных станций Supercharger Ребекка Тинуччи (перешла в Uber), а также Дэвид Чжан, отвечавший за выпуск электрокаров Model Y и Cybertruck.

«Постоянно появляются заголовки о том, что кто-то уходит, но я не вижу заголовков о том, что кто-то приходит», — отметил глава совета директоров Tesla Робин Денхолм, комментируя увольнения. По его словам, компания по-прежнему остается «магнитом для талантов».

xAI и X также столкнулись с увольнениями. Сотрудники этих компаний недовольны позицией Маска в отношении свободы слова и его «пренебрежительным подходом к безопасности пользователей» в условиях конкуренции с OpenAI и Google по внедрению новых функций ИИ.

Гендиректор Х Линда Яккарино ушла в отставку в июле после того, как компанию поглотила xAI, и разногласий с Маском по вопросам управления. Соучредитель и главный инженер xAI Игорь Бабушкин запустил собственный проект по исследованию безопасности ИИ. Еще нескольких сотрудников переманила OpenAI.

«Он босс, альфа, и от любого, кто не относится к нему так, он найдет способ избавиться, — сказал о Маске один из бывших топ-менеджеров Tesla. — Он максималист, очень расчетлив и сосредоточен на цели… поэтому с ним трудно работать. Но если вы разделяете конечную цель, способны смириться и терпеть, то все в порядке. Многие так делают».

