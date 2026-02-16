«Верстка»: на россиян завели более 200 дел из-за символики, связанной с Алексеем Навальным

С 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Алексея Навального, его фамилии и символики «Умного голосования» и «Штабов Навального», подсчитала «Верстка».

За символику, связанную с Навальным, продолжают преследовать и после убийства политика в колонии в 2024 году. Навальный и после смерти не исключен из списка «террористов и экстремистов», основанный им Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального» летом 2021 года были объявлены «экстремистскими организациями».

За два года, прошедшие после смерти политика, в российские суды поступили 84 дела о «публичной демонстрации экстремистской символики», связанные с политиком и его проектами. 57 протоколов были составлены в 2024 году, 26 — в 2025 году. В 2025 году, по подсчетам «Верстки», восемь человек по таким делам отправили под административный арест.

Максимальный срок ареста, по данным издания, был назначен жителю Нижнего Тагила Владимиру Постникову — его отправили в спецприемник на 28 суток за три поста в соцсетях, опубликованных в 2020–2021 годах.

В общей сложности за последние 4,5 года российские суды назначили минимум 573 суток административного ареста по делам о символике, связанной с Навальным.

