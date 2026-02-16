В Казахстане начали проверку Нурлана Сабурова по статье о наемничестве

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) начал проверку комика Нурлана Сабурова на предмет нарушений по статье о наемничестве (статья 170 УК Казахстана), сообщает Tengri News.

В ответ на запрос редакции, проводилась ли в отношении Сабурова проверка из-за возможных нарушений уголовного законодательства, в КНБ заявили: «Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия».

Поводом для проверки стало заявление казахстанского активиста Марата Турымбетова, направленное в Генеральную прокуратуру из-за видео, в котором Сабуров передает десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра».

Статья о наемничестве предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы за вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооруженных действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны.

Сабуров — один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?». 6 февраля, когда он прилетел в Россию из ОАЭ, в московском аэропорту ему выдали документ о запрете въезда в Россию на 50 лет (Сабуров — гражданин Казахстана. Сам он заявил, что комментировать «сложившуюся ситуацию» не будет, ей займутся юристы. «За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — заявил Сабуров.

После выдворения Сабурова из России в соцсетях начал распространяться снятый еще летом ролик, в котором он рассказывал, что передал десять мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра» — формированию, созданному на базе ЧВК Вагнера. «Сегодня делаем хорошее, благое дело, помогаем бойцам „Легиона Вагнер Истра“, которые, я надеюсь, примут мою маленькую помощь в виде этих мощных мотоциклов эндуро. Они обязательно понадобятся в доставке помощи и провианта. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой», — говорил Сабуров.

