Комик Нурлан Сабуров впервые публично отреагировал на запрет на въезд в Россию. В своем инстаграме он заявил, что комментировать «сложившуюся ситуацию» не будет, ей займутся юристы.

«Есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами», — написал комик.

Он напомнил, что его путь как комика начался в Екатеринбурге 15 лет назад и продолжился в Москве.

«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — заявил Сабуров

Нурлану Сабурову — гражданину Казахстана - запретили въезд в Россию на 50 лет, об этом стало известно 6 февраля. В этот день комика задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из ОАЭ. Источник РИА Новости говорил, что запрет на въезд для Сабурова «введен в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

По данным «Важных историй», запрет на въезд для Сабурова инициировала Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Вторая служба) и ее руководитель Алексей Жало. Как утверждает знакомый комика, Сабурова несколько раз вызывали в здание ФСБ на Лубянке, принуждая к сотрудничеству, но тот не отвечал ни согласием, ни отказом и «пытался отморозиться». Из-за этого комику, который имеет гражданство Казахстана, трижды отказывали в получении вида на жительство в России.

Читайте также

Комик Нурлан Сабуров открыто говорил, что ему страшно шутить о войне и политике. Это не спасло его от проблем с силовиками Ведущему «Что было дальше?» запретили въезд в Россию на 50 лет. Рассказываем, чем он известен

Читайте также

Комик Нурлан Сабуров открыто говорил, что ему страшно шутить о войне и политике. Это не спасло его от проблем с силовиками Ведущему «Что было дальше?» запретили въезд в Россию на 50 лет. Рассказываем, чем он известен