«Важные истории»: комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию из-за его нежелания сотрудничать с ФСБ

Запрет на въезд Нурлану Сабурову в Россию инициировала Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Вторая служба) и ее руководитель Алексей Жало, пишут «Важные истории» со ссылкой на знакомого комика.

По словам источника издания, главной причиной запрета стало нежелание Сабурова сотрудничать с российской спецслужбой.

Как утверждает знакомый комика, Сабурова несколько раз вызывали в здание ФСБ на Лубянке, принуждая к сотрудничеству, но тот не отвечал ни согласием, ни отказом и «пытался отморозиться». Из-за этого комику, который имеет гражданство Казахстана, трижды отказывали в получении вида на жительство в России, рассказал собеседник журналистов.

Источник добавил, что последний раз Сабурова вызывали в ФСБ в 2025 году и поставили перед выбором: либо он подписывает контракт с Минобороны РФ и на год отправляется на фронт, либо уезжает из России.

Комик пытался доказать свою «пророссийскую» позицию и перечислил два миллиона рублей в фонд «Все для Победы», а также передал десять мотоциклов «на нужды », но это не помогло.

Нурлан Сабуров — один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?». Весной 2022 года в США и Израиле отменяли концерты Сабурова из-за того, что он публично не высказался о нападении России на Украину. В конце 2025 года комику начали отменять концерты по всей России.

6 февраля телеграм-каналы и госагентства сообщили, что Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что запрет введен «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». В ночь на 6 февраля комик прилетел в московский аэропорт Внуково из ОАЭ, но его не впустили в страну.

В мае 2025 года Сабурова уже задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства — нарушение сроков пребывания в стране. Ему выписали штраф 5000 рублей и предписали в течение двух недель добровольно покинуть Россию.