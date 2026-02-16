Российских солдат-срочников направят на службу пожарными из-за дефицита кадров в МЧС

МЧС России планирует комплектовать пожарные подразделения военнослужащими по призыву, рассказал на заседании комитета Госдумы по безопасности глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, одна из проблем ведомства — «отток кадров» из-за низких зарплат как у рядовых сотрудников, так и специалистов с высоким уровнем подготовки.

«С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил Куренков.

Министр добавил, что если президент РФ Владимир Путин поддержит это предложение, в федеральный закон «О пожарной безопасности» внесут изменения, а депутаты поддержат поправки.

Ранее о нехватке личного состава сообщало руководство МВД и ФСИН России. Как обращали внимание «Важные истории», дефицит сотрудников ведомств усугубился за время российско-украинской войны. Эксперты, опрошенные изданием, полагали, что люди, которые раньше приходили на рядовые должности в МВД и ФСИН, теперь предпочитают подписывать контракт с Минобороны, потому что за участие в войне платят больше.

ФСИН не хватает 50 тысяч сотрудников, МВД — 150 тысяч В 2023 году дефицит кадров в российской полиции называли критическим, а в 2024-м все стало еще хуже. Ведь на войне платят намного больше

