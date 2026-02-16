«ОВД-Инфо»: в России на акциях памяти во вторую годовщину убийства Навального задержали более 10 человек

Полиция задержала 14 человек на акциях памяти Алексея Навального, прошедших по всей России во вторую годовщину убийства политика, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», который отслеживает данные о задержаниях.

В Волгограде при возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий задержали местного жителя по имени Андрей (его фамилия не уточняется — прим. «Медузы»). Его доставили в отдел полиции, а через пару часов отпустили, так и не объяснив причину задержания.

По словам Андрея, у него взяли объяснительную и отпечатки пальцев, а также сфотографировали. «Один из силовиков называл Андрею факты из его биографии, которые нельзя найти в служебных базах — старый цвет волос, его юзернейм в телеграме и комментарии, оставленные в том же мессенджере под одним из видео», — пишет «ОВД-Инфо».

В Петербурге задержали местного жителя, который сфотографировал огороженный мемориал жертвам политических репрессий. Его отпустили без протокола.

Позже у памятника задержали 22-летнюю Александру Чуракову, когда она пыталась оставить фотографию Навального. Предполагается, что ей могут вменить статью о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Адвоката к задержанной не пустили.

В Москве полицейские задержали двух человек: журналиста Григория Потемкина (его отпустили без протокола) и пикетчика, который проводил акцию памяти Навального у главного входа на ВДНХ. Он вышел с плакатом «Россия будет свободной! 16.02.2024». Пикетчик оказался несовершеннолетним. На его отца, который приехал за подростком в отдел, составили протокол о «неисполнение обязанностей» по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 5.35 КоАП).

В Уфе за день при возложении цветов задержали девять человек. Семерым выдали предостережение и отпустили без протокола, еще к двоим не пустили адвоката.

Активист из Воронежа Никита Несмеянов рассказал, что столкнулся с давлением силовиков при возложении цветов в память о Навальном. Его снимали на телефон, требовали показать документы под угрозой задержания, а также силовик в маске выбросил цветы, которые оставил активист у памятника поэту Осипу Мандельштаму.