Чертановский районный суд Москвы оштрафовал IT-аналитика Михаила Климарева по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации за то, что пост его проекта «ЗаТелеком» был процитирован «Медузой».

Из текста решения суда от 12 февраля, на который обратила внимание «Медиазона», следует, что протокол на Климарева составлен из-за цитаты в заметке «В Турции заблокировали Rutube из-за рекламы азартных игр. Хостинг отрицает блокировку», которая была опубликована на сайте и в телеграм-канале «Медузы».

Также Климареву вменили в вину участие в выпуске ютьюб-шоу «Медузы» «Мы не знаем» о «белых списках» сайтов. Этот эпизод шоу вышел в сентябре 2025 года.

Какой именно штраф был назначен Климареву, неизвестно. Статья 20.33 КоАП предусматривает штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года, мотивируя это тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

С тех пор десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с «Медузой» или репостивших материалы издания в соцсетях, получили административные штрафы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации). В отношении нескольких сотрудников «Медузы» возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК, а издателя «Медузы» Галину Тимченко в конце 2025 года суд в Москве заочно приговорил к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.